عضو بالإطار يحدد شرطا لحضور التنسيقي إلى البرلمان

2022/03/21 | 15:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..حدد عضو الإطار التنسيقي كاظم الحيدري، الاثنين، شرطاً واحدا لحضور الإطار التنسيقي جلسة البرلمان المعنية لاختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الكتلة الأكبر.وقال الحيدري في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “الإطار سيحضر جلسة البرلمان بشرط حسم ملف التفاهمات قبل انعقاد الجلسة وتعيين الكتلة الأكبر بشكل واضح وإلا لن يحضر تحت أي ظرف”، مبيناً أن “الإطار سيمتلك […]

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