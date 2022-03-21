أوكرانيا.. كييّف المحاصرة تحاصر موسكو

2022/03/21 | 16:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كسر صمود العاصمة الأوكرانية كييّف عنجهية القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، بعدما تحطمت آلته العسكرية على أبوابها، وخسر تفوق جيشه تفوقه أمام مقاومة منعته حتى الآن من دخول العاصمة

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