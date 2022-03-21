2022/03/21 | 16:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد أيام قليلة على طرحه أغنيته الخاصة بعيد الأم، وصل عدد المشاهدات فيها لأكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة محققاً بذلك نجاحاً كبيراً.

وكان الجسمي قد طرح أغنية أهداها لجميع الأمهات بعنوان “أمي جنة” برؤيته الموسيقية وألحانه، وكلمات الشاعر كرار الدلفي توزيع زيد عادل، ومكساج وماستر: م.



جاسم محمد، جاءت تعبيراً عن المشاعر الجياشة والحب الاستثنائي للأم بأسلوب جديد ومختلف، وقد تعاون فيها مع الشاعر كرار الدلفي، ومع الموزع الموسيقي.ويقول مطلعها: “أمي جنة الله يقول..



أمي علمتني الأصول..أمي بيها الخير اشوف..أمي دنيا وبيها اطوف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتفالاً بعيد الأم.. حسين الجسمي يطرح أغنية “أمي جنة”) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احتفالاً بعيد الأم.. حسين الجسمي يطرح أغنية “أمي جنة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).