مكتب انتخابات بابل يحدد موعد توزيع أجور موظفي الاقتراع

2022/03/21 | 16:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ حدد مكتب انتخابات بابل، اليوم الاثنين، موعد توزيع اجور موظفي الاقتراع لمركز تسجيل الهاشمية.ذكر المكتب في بيان تلقته، إيرث نيوز، “سنباشر يوم غد الثلاثاء الموافق ٢٢/٣/٢٠٢٢ بتوزيع اجور موظفي الاقتراع لمركز تسجيل الهاشمية ١٦١٨ ضمن الدائرة الانتخابية الثالثة”.وأضافت، أن “الاستلام سيكون من خلال دائرة الخزينة في المحافظة في شارع […]

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