داني ألفيس.. 4 دقائق كلاسيكو تمنح ملك البطولات إنجازا جديدا

2022/03/21 | 16:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حقق البرازيلي المخضرم داني ألفيس، ظهير برشلونة، رقما مميزا بمشاركته في مباراة الكلاسيكو الإسباني أمام ريال مدريد (الأحد).ودخل ألفيس بديلا قبل 4 دقائق فقط من نهاية مباراة الكلاسيكو التي فاز بها برشلونة (4-0) على مضيفه ريال مدريد (الأحد)، في الجولة 29 من الدوري الإسباني.وقادت تلك الدقائق القليلة النجم البرازيلي المخضرم للوصول إلى […]

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4 دقائق كلاسيكو تمنح ملك البطولات إنجازا جديدا أولاً على الايام نيوز.

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