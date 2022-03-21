علماء يابانيون: التخلي عن وجبة الفطور يمهد للإصابة بالخرف

2022/03/21 | 16:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحذر علماء يابانيون، من أن التخلي عن وجبة الفطور يزيد من خطر الإصابة بالخرف ويمهد لهذا المرض.وتشير مجلة يابانية متخصصة بالعلوم الصحية تحمل اسم Japanese Journal of Human Sciences of Health-Social Services، إلى أن الباحثين تابعوا على مدى ستة أعوام حالة 525 شخصا أعمارهم فوق سن 65، وتوصلوا إلى استنتاج يفيد بأن الخرف كان منتشرا أكثر بمقدار أربعة أضعاف بين الذين تخلوا عن وجبة الفطور، دون أي تأثير للعمر أو الجنس في ذلك.واكتشف الباحثون خلال هذه الدراسة، مخاطر الوجبات الخفيفة السريعة بدلاً من الوجبة الكاملة، إذ اتضح لهم أن مثل هذه العادة السيئة تزيد من خطر الإصابة بالخرف المكتسب بمقدار 2.7 مرة، كما لا يقل خطر الاستهلاك المفرط للملح، وكذلك عدم اتباع نظام غذائي متوازن.وفي كانون الأول الماضي كشف علماء جامعة برشلونة الإسبانية عن النظام الغذائي الذي يقي من الخرف، مؤكدين أن النظام الغني بالمواد النباتية، يقلل من خطر الإصابة بالضعف الإدراكي والخرف لدى كبار السن.

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