بعد الرباعية.. الحسابات

2022/03/21 | 16:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم أن نادي برشلونة يتخلف عن متصدر الدوري الإسباني ريال مدريد بـ12 نقطة كاملة، فإن هناك من يرى أن حلم البطولة لم يعد مستحيلا بعد المفاجأة الكبيرة التي حققها ليلة الأحد.

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