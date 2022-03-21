بوادر أزمة غذاء في اوروبا واختفاء كثير من السلع الاستهلاكية في المتاجر

2022/03/21 | 16:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تعيش العديد من البلدان الأوروبية انعكاسات سلبية مباشرة للأزمة الأوكرانية على أمنها الغذائي واستقرارها السياسي، حيث ثمة ملامح أزمة اقتصادية واجتماعية أوروبية عامة من جراء الغلاء والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة ومشتقاتها والمواد والسلع الغذائية الرئيسية.ويسود نقاش عام في أوساط الصحافة والرأي العام الأوروبي، حول تداعيات العقوبات المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي […]

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