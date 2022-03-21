كتلة العامري تعلن موقفها من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

2022/03/21 | 16:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كتلة بدر النيابية، الاثنين،

موقفها من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

المقرر عقدها في 26 آذار الحالي، مؤكدة

أن تمرير مرشح رئاسة الجمهورية لن يتم

إلا من خلال التوافق.

وقال رئیس الكتلة النائب مهدي تق

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