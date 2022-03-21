تسجيل 262 اصابة جديدة وحالتا وفاة بسبب كورونا في العراق خلال ال24 ساعة

2022/03/21 | 16:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين،

الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا

في عموم العراق.

وذكرت الوزارة، في بيان ، أنها “سجلت 262

إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 957

شخصا للشفاء”.

وأضاف البيان، أن “حا

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