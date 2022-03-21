2022/03/21 | 16:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أثبت علماء يابانيون، أن التخلي عن وجبة الفطور يزيد من خطر الإصابة بالخرف.وتشير مجلة Japanese Journal of Human Sciences of Health-Social Services، إلى أن الباحثين تابعوا على مدى ستة أعوام حالة 525 شخصا أعمارهم فوق سن 65، وتوصلوا إلى استنتاج يفيد بأن الخرف كان منتشرا أكثر بمقدار أربعة أضعاف بين الذين تخلوا […]

ظهرت المقالة اكتشاف علاقة بين التخلي عن وجبة الفطور وخطر الخرف أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف علاقة بين التخلي عن وجبة الفطور وخطر الخرف) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكتشاف علاقة بين التخلي عن وجبة الفطور وخطر الخرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).