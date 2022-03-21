خطة جديدة لتأهيل القطاع الصحي في ذي قار

2022/03/21 | 16:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن محافظ ذي قار، محمد الغزي، اليوم الاثنين، عن خطة واسعة للنهوض بواقع القطاع الصحي في عموم مدن المحافظة عبر تنفيذ تسعة مشاريع كبيرة لتأهيل وتطوير المستشفيات وتجهيزها بمعدات طبية متطورة.ودعا المحافظ في بيان، الاعلام المحافظة وتلقته وكالة ايرث نيوز، الشركات المختصة الى “تقديم عطاءاتهم الى قسم العقود في المحافظة”.وتابع البيان […]

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