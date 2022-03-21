2022/03/21 | 16:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ngafj9fZYwU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السيد مقتدى الصدر يدعو النواب المستقلين لحضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وملفات اخرى في نشرة الـ 4) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السيد مقتدى الصدر يدعو النواب المستقلين لحضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وملفات اخرى في نشرة الـ 4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).