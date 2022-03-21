هكذا تؤثر الرياضة المنتظمة في تقليل الاصابة بالامراض المزمنة

2022/03/21 | 16:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ممارسة الرياضة بانتظام لها العديد من الفوائد الصحية المثبتة، من تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة إلى تقوية العظام، حيث يمكن لهذه العادة اليومية أن تحدث فرقًا كبيرًا، ووجد العلماء الآن سببًا آخر يجعل البقاء نشيطًا بدنيًا أمرًا ضروريًا للجميع في الوقت الحاضر، حيث يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة بانتظام في تقليل خطر الإصابة […]

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