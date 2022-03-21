الصحة تسجل حالتي وفاة و262 إصابة جديدة بكورونا في العراق

2022/03/21 | 16:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة العراقية ،اليوم الاثنين، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في البلاد.

وسجلت الوزارة، 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 957 شخصا للشفاء”.

وأضافت، أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت حالتين اثنتين في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 8133”.

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