دولة القانون يرفض “ريبر أحمد” بشكل تام ويوجه دعوة للكرد

2022/03/21 | 16:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اعتبر ائتلاف دولة القانون ، الاثنين، أن مرشح التحالف الثلاثي لمنصب رئاسة الجمهورية ريبر احمد غير مطابق لشروط رئاسة الجمهورية، مؤكدا رفضه الشديد لكل المرشحين غير المطابقين لمواصفات منصب الرئاسة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال النائب عن الائتلاف، جاسم الموسوي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن ” الجانب […]

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