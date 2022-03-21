خطورة روح الجدية - سعود سالم

2022/03/21 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم أركيولوجيا العدمالعودة المحزنة للقفص الزجاجي١-;-٣-;-٤-;- - خطورة الجدية في الحياةوقد حلل جان كلود أثناء المحكمة ميكانيكية جريمته قائلا "في بعض الأحيان نختلق أكذوبة لمحاولة إسعاد شخص ما ولنرى الفرح في عيون الآخرين، إنها هذه الأكذوبة سبب القتلى الخمس." في البداية لم يقدر حجم النتائج التي يمكن أن تنتج عن كذبة صغيرة والتي ما تفتأ تكبر وتكبر ككرة الثلج، وتزداد الصعوبة في كشف ال ......





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