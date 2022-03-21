دبلوماسية الحكمة تُشتّت شمْل الانفصاليين وداعميهم . - سعيد الكحل

2022/03/21 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الكحل يواصل المغرب قطف ثمار دبلوماسية الحكمة والرزانة التي ينهجها منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش .



وقد تجدرت أسس هذه الدبلوماسية بفضل عنصرين رئيسيين : أولهما ، تجريد وزارة الخارجية من أي لون حزبي وضمها إلى وزارات السيادة ، ضمانا لاستقلاليتها عن التجاذبات السياسوية والنزوعات الإيديولوجية التي كادت ، في عهد حكومة البيجيدي، أن تتسبب في أزمات دبلوماسية مع دول الخليج التي تربطها بالمغرب علاقات متينة وتار ......





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