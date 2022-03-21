2022/03/21 | 17:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصيب منتسب أمني، اليوم الاثنين، بجروح اثر مشاجرة بينه وبين عنصر امني اخر داخل احد ابراج المراقبة في الرضوانية في بغداد.وذكر مصدر أمني لوكالة ايرث نيوز، ان “مشاجرة حدثت بين منتسبين اثنين داخل احد ابراج المراقبة ضمن قرية الغريباويين في منطقة الرضوانية، تطورت الى استخدام السلاح الخاص بهم”.واضاف “ما اسفر عن […]

ظهرت المقالة اصيب احدهما بجروح..



مشاجرة بين منتسبين اثنين داخل برج للمراقبة في الرضوانية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصيب احدهما بجروح.. مشاجرة بين منتسبين اثنين داخل برج للمراقبة في الرضوانية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصيب احدهما بجروح.. مشاجرة بين منتسبين اثنين داخل برج للمراقبة في الرضوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).