2022/03/21 | 17:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - نصار الحاجكشف النائب المستقل حسين عرب، اليوم الاثنين، عن اجتماع مرتقب للنواب المستقلين حول جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقرر انعقادها السبت المقبل.وقال عرب لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "النواب المستقلين سيعقدون اجتماعاً يدرسون فيه دعوة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر للنواب المستقلين للحضور إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية"، مثمناً دعوة السيد الصدر بشأن جلسة السبت".وأشار إلى أن "النواب المستقلين سيحددون موقفهم من جلسة السبت المقبل في الاجتماع المرتقب".فيما أشار النائب المستقل عدنان الجابري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إلى أن "النواب المستقلين وضعوا شرطاً مسبقاً يقضي بمنحهم الحق في المشاركة بتسمية رئيس الوزراء المكلف وبخلافه لن يكونوا طرفاً في تسميته".وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، دعا في وقت سابق من اليوم الاثنين، النواب المستقلين لإسناد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية، فيما شدد على ضرورة الخروج من عنق التوافق إلى فضاء الأغلبية.

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