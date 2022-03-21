التعويم الجديد؟..

2022/03/21 | 17:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خفضت مصر قيمة عملتها المحلية أمام الدولار الأميركي بنسبة تصل إلى 13 في المئة، في قرار فاجأت المصارف به المصريين، صباح الاثنين، في محاولة للحد من تبعات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

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