"الثانية قريباً".. موعد انتهاء موجة البرد في العراق

2022/03/21 | 17:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف المنبئ الجوي احمد التميمي، الاثنين، عن موعد انتهاء موجة البرد الحالية، مبينا حقيقة وجود موجة ثانية وشدتها.

وقال التميمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "انخفاض درجات الحرارة وموجة البرد الحالية التي اثرت على البلاد بدأت تتلاشى وستنتهي يوم غدا".

وأضاف، أن "هنالك موجة ثانية ستضرب البلاد نهاية الشهر الحالي ايام (29 ، 30) وستستمر ليومين او لثلاثة وستكون اقل شدة من الموجات التي سبقتها وستكون هي الموجة الاخيرة".

واشار التميمي الى انه "بعد الموجة الاخيرة التي ستكون في نهاية الشهر سترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي".

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