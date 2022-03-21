العتبة العباسية تكلف فرقة العباس للتنسيق مع ممثليات الحشد لتكريم جرحاهم

2022/03/21 | 17:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلّفت العتبة العباسية المقدسة، فرقة

العباس ( حشد العتبات المقدسة ) بالتنسيق

مع منسقيات تشكيلات الحشد الشعبي لغرض

تكريم جرحاهم من مختلف محافظات البلد،

وبعدد ٥٠٠ جريح للدفعة الاولى

وبحسب بيان للفرقة ح

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