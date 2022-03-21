غيابات بالجملة في صفوف منتخب الإمارات قبل مواجهة العراق

2022/03/21 | 17:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر خاصة لموقع winwin أن منتخب

الإمارات سيفتقد خدمات 7 لاعبين مهمين،

في لقاء العراق المقبل، والذي سيقام في

السعودية الخميس المقبل 24 مارس/آذار،

ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى

نهائيات كأس الع

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