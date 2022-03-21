2022/03/21 | 17:15 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: i_MCDHYwVwA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استعدادات احتفال بنوروز في قضاء عقرة شرقي دهوك) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. استعدادات احتفال بنوروز في قضاء عقرة شرقي دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).