قيادي كردي: أموال الإقليم تصرف في صالات القمار

2022/03/21 | 17:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / السليمانية ..اكد عضو حراك الجيل الجديد ريبوار عبد الرحمن، الاثنين، أن إيرادات إقليم كردستان من بيع النفط يتم صرفها في صالات القمار.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال عبد الرحمن في منشور له على فيس بوك اطلعت عليه /المعلومة/ :”في السابق كانوا يتحججون بهبوط أسعار النفط فامتنعوا […]

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