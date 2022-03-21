تحتوي على علب فارغة.. ضبط حاوية مخالفة في ام قصر الشمالي

2022/03/21 | 17:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاثنين، ضبط حاوية تحتوي على علب فارغة مخالفة في مركز كمرك ام قصر الشمالي وذكر بيان للهيئة تلتقه ايرث نيوز، انه “تمكن مركز كمرك ام قصر الشمالي من ضبط حاوية تحتوي على علب فارغة لتعبئة الادوية لمخالفتها ضوابط وتعليمات الاستيراد”.و اشارت الهيئة انه “تمت عملية الضبط بالتعاون […]

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ضبط حاوية مخالفة في ام قصر الشمالي أولاً على ايرث نيوز.

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