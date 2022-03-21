بالتزامن مع اعياد نوروز.. الحشد الشعبي يؤمن شمال خانقين في ديالى (صور)

2022/03/21 | 17:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أطلق الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، خطة أمنية في ديالى لتأمين شمال خانقين بالتزامن مع اعياد نوروز.وذكرت مديرية إعلام الحشد في بيان تلقته/ إيرث نيوز، أن “قوة من اللواء 28 بالحشد الشعبي نفذت خطة أمنية في ديالى بالتزامن مع اعياد نوروز”.وأضافت، أن “القوة شرعت بتأمين قرى ١٥ كم شمال خانقين”.

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الحشد الشعبي يؤمن شمال خانقين في ديالى (صور) أولاً على ايرث نيوز.

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