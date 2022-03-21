بالصور.. اللواء 28 بالحشد يؤمن شمال خانقين بالتزامن مع اعياد نوروز

2022/03/21 | 17:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفذت قوة من اللواء 28 بالحشد الشعبي، الاثنين، خطة امنية في ديالى بالتزامن مع اعياد نوروز.وشرعت القوة بتأمين مناطق شمال خانقين لتأمين قرى ١٥ كم شمال خانقين بمناسبة عيد نوروز.

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اللواء 28 بالحشد يؤمن شمال خانقين بالتزامن مع اعياد نوروز أولاً على الايام نيوز.

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