2022/03/21 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#الطايع_الهراغي " الوهم أشدّ رسوخا من الحقيقة" (جــاك دريـدا).
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تونس، تراكم المعضلات وانحباس الآفاق - الطايع الهراغي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#الطايع_الهراغي " الوهم أشدّ رسوخا من الحقيقة" (جــاك دريـدا).
" ليست الحقيقة هي ما يهمّ بل النّصر" (أدولـف هتلــر).
" في وقت الخداع العالميّ يصبح قول الحقيقة عملا ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تونس، تراكم المعضلات وانحباس الآفاق - الطايع الهراغي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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