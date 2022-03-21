تونس، تراكم المعضلات وانحباس الآفاق - الطايع الهراغي

2022/03/21 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطايع_الهراغي " الوهم أشدّ رسوخا من الحقيقة" (جــاك دريـدا).



" ليست الحقيقة هي ما يهمّ بل النّصر" (أدولـف هتلــر).



" في وقت الخداع العالميّ يصبح قول الحقيقة عملا ......





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