خام برنت يسجل قفزة جديدة بأكثر من 114 دولاراً للبرميل

2022/03/21 | 17:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - متابعةسجلت أسعار النفط العالمية، اليوم الاثنين، ارتفاعاً جديداً قفز معه سعر برميل النفط من خام برنت 6 دولارات.وسجل الخام 114.69 للبرميل في تعاملات اليوم، فيما ارتفع سعر الخام لسلة أوبك إلى 105 دولارات للبرميل.

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