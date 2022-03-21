واشنطن تصف العنف ضد أقلية الروهينغا المسلمة بـ

2022/03/21 | 17:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الإثنين، الأعمال التي يرتكبها جيش ميانمار (بورما) ضد أقلية الروهينغا المسلمة بأنها "إبادة جماعية"

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