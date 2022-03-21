2022/03/21 | 17:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن نادي القوة الجوية، توجهه إلى اتحاد الكرة لطلب تأجيل مباراة الصقور أمام الزوراء في كلاسيكو ربع نهائي كأس العراق.وقال عضو الهيئة الإدارية للنادي علي زغير في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “إدارة نادي القوة الجوية ستقدم طلباً الى اتحاد الكرة يوم غد الثلاثاء، من أجل تأجيل موعد مباراة الفريق أمام الزوراء في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدارة الصقور تعترض على موعد وملعب الكلاسيكو) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إدارة الصقور تعترض على موعد وملعب الكلاسيكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).