2022/03/21 | 17:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خفضت الحكومة المصرية قيمة الجنيه المصري، الإثنين، وحركت سعر صرفه أمام الدولار الأمريكي، تزامنًا مع زيادة سعر الفائدة لامتصاص تخارج الاستثمار الأجنبي من البلاد والسيطرة على موجة التضخم العالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تحرك سعر الجنيه أمام الدولار تزامنا مع رفع سعر الفائدة.. هذا ما قاله خبراء لـCNN) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر تحرك سعر الجنيه أمام الدولار تزامنا مع رفع سعر الفائدة.. هذا ما قاله خبراء لـCNN) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).