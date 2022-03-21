2022/03/21 | 17:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كييف تدعو بكين إلى لعب “دور مهمّ” لإيجاد حلّ للنزاع الأوكراني الروسي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كييف تدعو بكين إلى لعب “دور مهمّ” لإيجاد حلّ للنزاع الأوكراني الروسي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كييف تدعو بكين إلى لعب “دور مهمّ” لإيجاد حلّ للنزاع الأوكراني الروسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).