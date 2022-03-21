متى يودع العراق الجائحة إلى الابد؟

2022/03/21 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حددت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، موعد اختفاء فايروس كورونا بشكل كامل.

وقالت عضو الفريق الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "اختفاء فايروس كورونا بشكل كامل يعتمد على نسب التلقيح بجميع دول العالم والالتزام بالاجراءات الوقائية".

وأضافت: "لازالت دول العالم تسجل إصابات ووفيات بمتحورات جديدة من الفايروس لذلك لايمكن تحديد وقت معين لانتهاء الوباء".

وأوضحت أن "ارتفاع مستوى التلقيح عالمياً والالتزام بالاجراءات الوقائية كفيلة بالقضاء على الفايروس للابد".

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