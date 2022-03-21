2022/03/21 | 18:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت محامية شركة “ميتا” مالكة منصة “فيسبوك”، اليوم الاثنين، أن هذه الشركة غيرت سياستها السابقة فيما يتعلق بموضوع كراهية روسيا ونشر مواد تحرض على العنف ضد المواطنين الروس.ونقلت وكالة “نوفوستي” عن المحامية قولها خلال جلسة عقدتها محكمة في موسكو، إن “الشركة، وبعد مناقشة علنية، عدلت سياستها وهي تعلن أنها لن تتسامح مع كراهية […]

ظهرت المقالة شركة “ميتا”: كراهية روسيا غير مقبولة! أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة “ميتا”: كراهية روسيا غير مقبولة!) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة “ميتا”: كراهية روسيا غير مقبولة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).