المطلبي: أموال منحة “غلاء المعيشة” مكدسة بالمصارف ولا توجد مبررات لتأخير صرفها

2022/03/21 | 18:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..انتقد السياسي المستقل سعد المطلبي، الاثنين، حكومة الكاظمي لتسويفها صرف منحة غلاء الأسعار وعدم توزيعها لغاية الان على المواطنين، مؤكداً أن الأموال مكدسة بالمصارف الحكومية ولا مبررات لتأخيرها.وقال المطلبي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “الحكومة وضعت المواطن بأزمة الأسعار نتيجة رفعها سعر صرف الدولار والـ100 ألف منحة غلاء المعيشة […]

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