ديبالا يفترب من الرحيل عن السيدة العجوز بعد فشل المفاوضات

2022/03/21 | 18:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أليجري وديبالا

اقترب الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، من الرحيل عن السيدة العجوز في الصيف المقبل.

وينتهي عقد ديبالا مع يوفنتوس في الصيف المقبل، ولم يصل الطرفان حتى الآن إلى اتفاق بشأن العقد الجديد.

وانتهت عصر اليوم الجلسة الحاسمة بين خورخي أنطون، وكيل ديبالا، ومجلس إدارة يوفنتوس في مقر النادي الإيطالي.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ليس هناك أي اتفاق بين يوفنتوس وديبالا”.

وأضاف: “اللاعب الأرجنتيني لن يوقع على العقد الجديد في الظروف الحالية، ومن المقرر أن يغادر في صفقة حرة الصيف المقبل”.

واختتم رومانو: “أصبح موقف نادي يوفنتوس واضحًا الآن بشأن التجديد لديبالا، بعد انتهاء جلسة اليوم مع وكيل النجم الأرجنتيني”.

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