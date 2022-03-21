بتهمة التطرف.. القضاء الروسي يعلن حظر فيسبوك وإنستغرام في البلاد

2022/03/21 | 18:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت وكالة “سبوتنيك” ،اليوم الاثنين، أن القضاء الروسي أعلن حظر تطبيقي “فيسبوك” و”إنستغرام” التابعين لشركة “ميتا” في البلاد.

وقال القضاء الروسي إن الحظر المفروض على “ميتا” جاء بتهمة “التطرف”، لكنه أضاف أن القرار لا يشمل تطبيق “واتساب”.

وكانت الخدمة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام قررت حجب شبكة “فيسبوك” في روسيا بشكل كامل، في خطوة جوابية على حظر “ميتا” حسابات “روسيا اليوم” و”سبوتنيك” في أوروبا.

وجاء في بيان عن الخدمة أنه “تم في 4 مارس 2022 حظر الوصول إلى شبكة فيسبوك على أراضي روسيا الاتحادية”.

يُذكر أن الخدمة طلبت في وقت سابق من شركة “ميتا” المالكة لـ”فيسبوك” إزالة القيود التي تحد من الوصول إلى حسابات “روسيا اليوم” و”سبوتنيك” على الشبكات الاجتماعية، بعد أن تم فرضها في أوروبا.

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