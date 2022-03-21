2022/03/21 | 18:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حظرت محكمة تفيرسكوي في موسكو، اليوم الإثنين، تطبيقي “فيسبوك” و”إنستغرام” في روسيا بسبب “أنشطتهما المتطرفة”.وأعلنت المحكمة أن القرار سينفذ على الفور، حسبما أفاد مراسل “سبوتنيك” من قاعة إصدار الحكم.وأوضح مكتب المدعي العام أن “الدعوى قد رُفعت رغبة في حماية الروس من المزيد من الانتهاكات لحقوقهم، حيث تجاهل إنستغرام أكثر من 4.5 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسميا.. روسيا تحظر “فيسبوك” و”إنستغرام” في البلاد) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسميا.. روسيا تحظر “فيسبوك” و”إنستغرام” في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).