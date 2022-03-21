برنت يسجل قفزة جديدة بأكثر من 114 دولاراً للبرميل

2022/03/21 | 18:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسجل الخام 114.69 للبرميل في تعاملات اليوم.

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