2022/03/21 | 18:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الإثنين، فتح باب تقديم الطلبات للمشاركة في برنامج المتطوعين لكأس العالم 2022 في قطر، أمام 20 ألف متطوع، سيعملون في 45 مجالا مثل الملاعب وملاعب التدريب ومناطق المشجعين والمطار والفنادق ومحطات النقل العام.

ويجب أن يكون عمر المتقدمين، 18 عامًا في أكتوبر/تشرين أول من هذا العام، حتى يتمكنوا من تقديم طلباتهم من خلال منصة Volunteer.fifa.com بشرط إجادة اللغة الإنجليزية، وستكون اللغة العربية أيضا ضمن الشروط لكنها ليست شرطا أساسيا.

وذكر بيان للفيفا أن الخبرة ليست مطلوبة وسيتم استلام الطلبات من المرشحين من شتى أنحاء العالم.

وستقام كأس العالم في الفترة من 21 نوفمبر/تشرين ثان إلى 18 ديسمبر/كانون أول، على الرغم من أن بعض الوظائف التطوعية ستبدأ من 1 أكتوبر/تشرين الأول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فتح باب المشاركة في برنامج المتطوعين لمونديال قطر 2022) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فتح باب المشاركة في برنامج المتطوعين لمونديال قطر 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).