كتلة الصابئة المندائية تعلن حضورها لجلسة البرلمان المقبلة وتؤكد: جئنا من اجل التغيير

2022/03/21 | 18:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن رئيس كتلة الصابئة المندائيين النيابية، اسامة البدري، اليوم الاحد، حضور الكتلة لجلسة مجلس النواب المقبلة.وذكر البدري في تغريدة عبر تويتر تابعتها وكالة ايرث نيوز، “سنحضر الجلسة القادمة الخاصة بالتصويت على رئيس الجمهورية، فنحن جئنا من أجل التغيير والاصلاح”.

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