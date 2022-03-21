خوشناو: ريبير أحمد مشروع لتحقيق أهداف بارزاني فقط

2022/03/21 | 18:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..رأى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، الاثنين، أن رفض الحزب الديمقراطي لمرشحنا برهم صالح جاء نتيجة “عدم انصياعه للأحزاب الكردية وقياداتها فيما يتعلق برئاسة البلد”.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال خوشناو في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “مرشح رئاسة الجمهورية يجب أن يتمتع بصفات معينة […]

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