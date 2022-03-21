مشكلة تصيب هواتف آيفون بعد تحميل نظام التشغيل الجديد

2022/03/21 | 18:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اشتكى العديد من أصحاب هواتف آيفون من سرعة نفاد شحن البطارية في أجهزتهم بعد تحميل نسخة iOS 15.4 الجديدة.وحول الموضوع كتب المدون الشهير، Alex Kretzschmar، في تدوينة له على الإنترنت “iOS 15.4 يستنزف شحن البطارية بشكل جنوني، أود أن أقول هو أن عمربطاريتي اليوم هو نصف ما كان عليه الأسبوع الماضي، لقد […]

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