"احتراق مطار جدة بالقصف الحوثي"؟.. الحقيقة وراء الفيديو المتداول

2022/03/21 | 18:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ساعات على شنّ المتمردين الحوثيين هجمات استهدفت منشآت لأرامكو في جنوب السعودية، الأحد، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قال ناشروه إنه لتعرّض مطار جدّة للقصف.

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