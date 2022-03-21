نائب: التحالف الثلاثي لن يستطيع تمرير رئيس الجمهورية

2022/03/21 | 18:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..استبعد عضو الإطار التنسيقي النائب احمد رحيم، الاثنين، تمرير منصب رئيس الجمهورية في جلسة الـ26 من اذار.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال رحيم في حديث لـ /المعلومة /، اننا “جادون في ان تكون جلسة الـ26 من اذار المقبلة حاسمة لكن على ان يكون هناك توافق حقيقي […]

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