2022/03/21 | 18:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم

الاثنين، السيطرة على حريق اندلع داخل

محطة وقود وسط نينوى.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنها "نجحت بالسيطرة واخماد

حادث حريق اندلع داخل محطة تعبئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. حريق داخل محطة وقود حكومية في نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. حريق داخل محطة وقود حكومية في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).