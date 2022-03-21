القبض على متاجر بالمخدرات في كربلاء

2022/03/21 | 18:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة كربلاء، الاثنين،

القبض على متاجر بالمواد المخدرة في

احدى مناطق المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "تمكن قسم مكافحة المخدرات

والمؤثرات العقلية ومن خلال عملية

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